에스폴리텍, 폴리카보네이트 복층골판 ‘스카이라이트커브’ 특허 출원…"판매 개시"

[아시아경제 유현석 기자] 엔지니어링 플라스틱 제조 전문 기업 에스폴리텍 에스폴리텍 050760 | 코스닥 증권정보 현재가 6,170 전일대비 310 등락률 +5.29% 거래량 573,407 전일가 5,860 2021.01.26 10:46 장중(20분지연) 관련기사 에스폴리텍, 무역의 날 ‘5000만불 수출의 탑’ 수상에스폴리텍, LED 테마 상승세에 7.0% ↑에스폴리텍, 수능 고사장 등에 바이러스 차단 칸막이 공급 close 은 폴리카보네이트 소재의 복층골판 '스카이라이트커브(SKYLITE CURVE)'의 제품개발에 성공하여 특허 출원을 마치고 판매를 개시한다고 26일 밝혔다

에스폴리텍의 '스카이라이트커브’는 기존 단층골판을 공압출방식으로 복층으로 제작한 복층골판 제품이다. 공압출방식으로 내화학성과 내후성을 향상시켜 기존 PC 제품들의 황변현상을 개선한 것이 특징이다. 햇빛, 수분 및 암모니아 가스 등 외부 환경에 대한 높은 내구성을 보여 기존의 형태를 오래 유지할 수 있다. 투과율은 유지하면서 복층 구조로 공기층을 형성해 단열성 등을 향상시켜 에너지 절감 효과가 있다.

기존의 제품 파형을 그대로 구현한 ‘스카이라이트커브’는 칼라강판, 폼판넬 등과 연결 사용이 가능하다. 기존 제품이 구축 된 곳에도 별다른 구조 변경 없이 설치가 가능하다는 장점이 있으며, 축사, 연결통로, 공장, 물류창고 등의 지붕재료로 다양한 곳에서 사용될 것으로 전망하고 있다.

에스폴리텍의 스카이라이트커브는 'V-115', 'V-250', 'C-63' 등 다양한 제품 디자인을 보유하고 있다. 'V-250'은 디자인 출원 등록을 마쳤으며, 'V-115', 'C-63'의 디자인 출원도 완료했다. 특허 역시 1월 초에 출원을 완료한 상태다.

에스폴리텍 관계자는 "기존 제품 대비 우수한 내후성과 내화학성을 보유한 스카이라이트커브가 시장에서 관심을 받고 있으며 공급 문의가 지속적으로 들어오고 있다”며 “고부가 제품인 항공기용 난연PC, 8K TV용 도광판 등에 대한 지속적인 매출을 이어 가고 있으며, 신제품 개발을 바탕으로 새로운 시장 공략에도 힘쓰고 있다"라고 전했다.

