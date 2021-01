[인사]OK금융그룹

<승진>

◆ 전무

▲ OK캐피탈 IB사업2본부 서문기 ▲ OK캐피탈 IB사업1본부 김의언 ▲ OK데이터시스템 대표이사 편영범 ▲ 아프로파이낸셜 마케팅본부 신미경

◆ 이사

▲ OK홀딩스 준법지원부 김진영

◆ 부장/실장

▲ OK저축은행 영업2부장 강재복 ▲ OK홀딩스 감사부장 김미나

◆ 부부장

▲ OK저축은행 잠실지점장 이성식 ▲ OK저축은행 영업부 지점장 차영섭 ▲ OK저축은행 대전지점장 조성일 ▲ OK저축은행 대전지점 RM지점장 남윤수 ▲ 아프로파이낸셜 채권관리PI TFT 이승권 ▲ OK저축은행 경영지원부 이재호 ▲ OK홀딩스 디지털기획팀장 문복규 ▲ OK홀딩스 홍보CSR팀장 남윤원

<신규 선임>

◆ 전무

▲ OK뱅크 인도네시아 은행장 박용만 ▲ OK캐피탈 IB사업3본부 박승배

◆ 상무

▲ 상무 신규 선임 △ 아프로파이낸셜 베트남사업 김재준 ▲ OK캐피탈 경영관리본부 나재훈

<전보>

◆ 부장

▲ OK저축은행 차세대시스템TFT PM 겸 디지털센터TFT PM 조준호 ▲ OK홀딩스 조직문화부장 겸 인재개발부장 신수진 ▲ OK신용정보 채권관리1부장 김홍일

◆ 부부장

▲ OK저축은행 소비자금융기획부 이규만

◆ 지부장·센터장·지점장·팀장

▲ OK저축은행 이수지점 RM지점장 이병훈 ▲ OK저축은행 대전지점 RM지점장 이승신 ▲ OK저축은행 이수지점장 이후곤 ▲ OK저축은행 채권관리2지부장 이형준 ▲ OK신용정보 정보보안팀장 이용배 ▲ OK홀딩스 인사팀장 이용호 ▲ 아프로파이낸셜 담보기획팀장 김석훈 ▲ OK신용정보 채권관리4센터장 이철회 ▲ OK신용정보 채권관리2센터장 이상곤 ▲ 아프로파이낸셜 채권기획팀장 서영석 ▲ OK에프앤아이 채권관리센터장 신왕수 ▲ OK신용정보 채권관리3센터장 우승훈 ▲ OK에프앤아이 투자금융팀장 유병규 ▲ OK저축은행 인사팀장 겸 자금팀장 박준형.

<승격>

◆ 영업부장·센터장·지점장·팀장

▲ OK저축은행 영업4부장 김만수 ▲ OK저축은행 대전중앙지점장 박중재 ▲ OK저축은행 기업영업1팀장 김한별 ▲ 아프로파이낸셜 영업기획팀장권한대행 박규일 ▲ OK신용정보 특수팀장 강일구 ▲ OK신용정보 구미지점장 양윤제 ▲ OK홀딩스 디지털채널팀장권한대행 윤국활

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr