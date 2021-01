구로구, 국가보훈대상자 장례용품 등 지원

독립·국가·참전·특수임무 유공자, 유족증 소유한 선순위 유족 등 대상 편의용품 27종·구로구 근조기 지원 … 장례지도사 통한 컨설팅도 제공

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 국가보훈대상자를 대상으로 장례 지원사업을 전개한다.

구로구는 “국가를 위해 희생, 헌신하신 국가보훈대상자들에 대한 예우를 위해 내달부터 장례 편의용품과 장례서비스를 지원한다”고 26일 밝혔다.

지원대상은 구로구에 주민등록을 두고 거주하다 사망했으며 장례식장이 수도권에 위치한 독립유공자, 국가유공자, 참전유공자, 특수임무유공자, 5·18 민주유공자, 고엽제후유(의)증환자(등급판정자) 등 국가보훈대상자와 유족증을 소유한 선순위 유족(1명)이다.

구로구는 국가보훈대상자의 유족들에게 세면도구, 수건, 양말, 부의금 가방 등 총 27종의 장례 편의용품과 구로구 근조기를 지원한다.

상조 전문업체 소속 장례지도사를 통한 컨설팅 서비스도 제공한다.

장례지도사가 장례식장을 직접 방문해 유족들에게 장례절차에 대해 알려주고 근조기도 설치해준다.

신청은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지는 구로구청 복지정책과, 그 외 평일 야간과 공휴일은 구청 종합상황실로 유선 연락하면 된다.

구로구의 국가보훈대상자 장례지원서비스는 국가보훈처의 국가유공자 장례서비스와 동시에 이용할 수 있다.

구로구 관계자는 “국가보훈대상자들의 마지막 가시는 길이 외롭지 않도록 복지와 예우에 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr