與 "위법·부당사항 없어" vs 野 "까도 까도 비리" '박범계 청문회' 공방

백혜련 "野, 정식 자리 놔두고 이미 판단 내려"

신동근 "박 후보자는 법무행정 전문가"

김도읍 "與, 증인·참고인 안 받아줘"

장제원 "野가 하면 정치 공세, 與가 하면 도덕성 검증인가"

[아시아경제 임주형 기자] 박범계 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문회에서 여아가 치열한 공방을 주고받았다. 더불어민주당은 야당이 청문회 전날 이른바 '셀프 청문회'를 연 것을 두고 공세를 펼쳤고, 국민의힘은 증인·참고인 채택 요청이 불발됐다며 응수하고 나섰다.

민주당 간사인 백혜련 의원은 25일 국회 법제사법위원회에서 열린 박 후보자에 대한 인사청문회에서 국민의힘이 전날(24일) 자체적으로 '셀프 청문회'를 연 것을 비판했다.

앞서 국민의힘은 당시 별도의 '자체 장외 청문회'를 열고, 박 후보자에 대한 송곳 검증에 나선 바 있다.

이를 두고 백 의원은 "정식 자리를 놔두고 이미 판단을 내리고 이 자리에 온다면 인사청문회가 어떤 의미가 있겠나"라며 "유감을 표명하지 않을 수 없다"고 날을 세웠다.

백 의원의 이같은 비판에 대해 국민의힘 간사인 김도읍 의원은 "증인과 참고인을 (민주당이) 한 명도 받아주지 못하겠다고 하니까 우리는 국민께 실상을 알리기 위해 (자체) 청문회를 할 수밖에 없었던 것"이라고 응수했다.

같은 당 장제원 의원은 "오죽 답답하면 핵심 증인을 불러서 어제 (자체) 청문회를 했겠나"라며 "야당이 증인신청하면 정치공세이고, 여당이 신청하면 자질과 도덕성을 검증하는 것이냐"라고 목소리를 높였다.

이날 야당은 박 후보자에 대해 '계속 해서 비리 의혹이 나온다'는 취지로 강하게 비판하고 나섰다. 전주혜 국민의힘 의원은 "박 후보자에게 석은 양파라는 새 별명이 붙었다"라며 "까도 까도 비리가 나온다. 정치인 중 첫 낙마 사례가 될 수 있다"고 지적했다.

이어 "공직 후보자가 아니라 다선 의원으로 앉아 계신 것 같다"며 "선택적인 답변을 하는데, 국민에 대한 예의가 아니다"라고 꼬집었다.

장 의원은 "박 후보자가 생각하는 약자는 선택적 약자인가"라며 "주변 관리만큼은 낙제점이다. 나는 모른다고 하는 것은 비상식적인 답변"이라고 꼬집었다.

장 의원은 박 후보자가 지난 2016년 사법시험 존치를 요구하는 고시생들의 멱살을 잡고 욕설을 했다는 이른바 '고시생 폭행' 의혹에 대해 거론하며 "폭행·폭언을하고 개인정보법을 운운하는 게 약자를 위한 정치냐"라고 따져묻기도 했다.

이에 대해 박 후보자는 "사실관계가 그와 같지 않다"며 "나보다 훨씬 큰 덩치의 청년들 5~6명이 밤 10시에 나타나 내 주소를 어떻게 알았는가 생각했다"라고 해명하기도 했다.

박 후보자에 대한 야당의 공세를 두고 민주당에서는 '정치 공세를 하고 있다'는 취지로 반박하고 나섰다. 백 의원은 "(박 후보자에 대한) 어떤 의혹도 결격을 논할 정도로 위법하고 부당한 것은 없다"고 강조했다.

신동근 민주당 의원은 박 후보자의 고시생 폭행 의혹에 대해 "오히려 이분들(고시생)이 후보자 숙소까지 찾아온 것은 협박이 아닌가"라며 "비정규직으로 열악한 환경에서 손가락을 잘려가며 일한 노동자도 아니고, 사회적 약자도 아니다"라고 반박하기도 했다.

그러면서 "박 후보자는 판사 출신으로 오랫동안 법사위를 했고, 법사위 간사도 했고, 법무행정 전문가"라며 "적절한 후보자"라고 두둔했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr