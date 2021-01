[아시아경제 오현길 기자] SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 346,600 전일대비 6,600 등락률 +1.94% 거래량 39,088 전일가 340,000 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 모두 강보합 출발“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감 close 는 보통주 1주당 4000원을 현금 배당한다고 25일 공시했다. 총배당금은 358억원이다.

배당기준일은 2020년 12월 31일이며, 주주총회를 통해서 2021년 3월 31일에 확정할 예정이다.

