[아시아경제 오현길 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 13,250 전일대비 150 등락률 -1.12% 거래량 1,978,601 전일가 13,400 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 두산중공업, 주가 1만 3000원.. 전일대비 -2.26%비에이치아이, 230억원 규모 LNG 설비 공급 계약[다시 뛰자 '건설 코리아'] 건설명가 SK, 연료전지·해상풍력 '그린 뉴딜' 명가로 close 은 7825억원 규모의 사우디아라비아 해수담수화 플랜트(Yanbu 4 RO Plant) 공사를 수주했다고 25일 공시했다.

