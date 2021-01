▲ 백태현씨 별세, 최준석(전 롯데슈퍼 대표)씨 장인상 = 24일, 경기도 용인 보정장례문화센터, 발인 26일 오전 8시 30분. ☎ 031-276-4001

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr