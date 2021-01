[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 생일을 맞아 축하 메시지를 보내온 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 화답했다.

문 대통령은 25일 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "저 역시 오늘 생일을 맞으신 대통령님께 축하의 말을 전한다"며 이같이 화답했다.

문 대통령은 "생일을 축하해 주셔서 진심으로 감사하다"며 "대통령님의 건강과 행복을 기원한다"고 덧붙였다.

문 대통령은 지난 24일 69번째 생일을 맞아 젤렌스키 대통령을 포함한 외국 정상들과 정치권 인사들의 축하 메시지를 받았다.

