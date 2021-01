홍익표 "홍남기 불참, 논의 회피 아냐…자영업자 손실보상 늦어도 4월초”

[아시아경제 전진영 기자] 홍익표 더불어민주당 정책위의장은 25일 홍남기 경제부총리 겸 기재부장관이 전날 고위 당정청회의에 몸살로 불참한 것에 대해 “몸살이나 건강상 이유로 (논의를) 회피하거나 우회할 사람은 아니다”라며 선을 그었다. 이어 정치권의 쟁점으로 떠오른 자영업자 손실보상에 대해선 “3월 내, 늦어도 4월 초에는 지급이 이뤄져야 한다”고 말했다.

홍 정책위의장은 이날 오전 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’과의 인터뷰에서 홍 부총리의 불참에 대해 “언론들이 필요이상으로 관심을 갖는 것 같다. 몸이 안 좋아 어렵다고 이틀 전에 연락이 왔다”고 밝혔다. 홍 부총리의 불참으로 일각에서는 이익공유제, 영업손실보상제 등과 관련해 기재부와 당 사이 잡음이 있다는 우려가 제기되기도 했다.

그는 “홍 부총리는 어떤 일이 있을 때 자기 의견을 분명히 밝히시는 분”이라며 확대해석이라고 선을 그었다.

이어 자영업자 손실보상제에 대해선 “빠른 시일 내에 속도를 내볼 생각”이라며 “개별 의원의 법안은 당론으로 보긴 어렵지만 당 차원에서 논의를 모아가고 있다. 현재 나온 법안들이 당정협의가 마무리된 당론은 아니다”라고 말했다.

홍 정책위의장은 주안점으로 속도와 사각지대 해소, 그리고 형평성을 꼽았다. 그는 “지원의 속도를 빨리하고, 가급적 꼼꼼하게 사각지대 발생을 최소화하고, 형평성 문제를 최대한 고려한다는 생각을 갖고 있다”며 “세 가지 원칙을 고려하며 입법을 검토 중이다”라고 강조했다.

당정 간 법안처리 속도 등의 구상에 대해선 “속도를 높인다는 데는 의견이 없다”며 “당정이 꼼꼼하게 업무에 속도를 높인다면 (2월 임시국회에 처리해) 가급적 빠른 시일인 3월 내, 늦어도 4월 초에는 지급이 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

일각에서 제기되는 재원 문제에 대해선 “예산 재정 당국과 긴밀하게 협의하고 있다. 지원이 실질적으로 이뤄진다면 재원마련 대책에 대해서도 논의가 이뤄져야 하고, 내용을 공개하게 될 수밖에 없을 것”이라며 “재정이 허용되는 범위 내에서 최대한으로 보상한다는 생각”이라고 말했다.

추가경정예산(추경) 가능성에 대해선 “필요하면 추경을 해야 하지만 규모나 방식에 따라 논의도 달라진다”며 가능성을 열어놨다. 홍 정책위의장은 “추가적으로 확보할 수 있는 재원을 활용했을 때 국가재정 운용에 부담이 어느 정도 부담이 갈 수 있는지 등을 고려해야 한다”고 덧붙였다.

