남양유업, 건강한 모유 수유법 랜선 강의 개최

29일 인스타그램방송 통해 '두근두근 랜선 임신육아교실' 열어

[아시아경제 임혜선 기자] 남양유업이 오는 29일 인스타그램 방송을 통해, 건강한 모유 수유법을 주제로 랜선 임신육아교실을 진행한다.

'두근두근 랜선 임신육아교실'에서는 마드레 산후조리원의 기채린 원장이 출연해 건강하고 올바르게 모유를 수유하는 방법 및 모유 수유간 몸조리하는 방법 등을 강의한다. 특히 이번 강의를 맡은 기채린 원장은 ‘국제모유수유전문가’로, 예비 엄마들을 위한 건강한 모유 수유법 노하우 등을 알려줄 예정이다. 강의는 29일 오전 10시 30분부터 1시간 진행이 될 예정이다.

방송 이후 당일 11시 30분부터는 남양 ‘임신육아교실’ 인스타그램 계정의 라이브 방송을 통해, 사전 신청 회원들 중 라이브 방송 참여자 대상으로 경품 추첨을 진행한다.

경품으로는 카시트, 조이비 놀이 텐트, 팸퍼스 기저귀, 베베숲 물티슈, 각시밀 유축기, INB 젖병, 남양유업 컴포트케어, 남양유업 맛있는 두유 등이 있다. 경품 추첨을 위한 사전 신청은 오는 27일까지 임신, 출산, 육아 관련 정보를 얻을 수 있는 남양아이 사이트에서 가능하다.

한편 남양유업은 1983년부터 출산을 앞둔 예비 산모들에게 임신과 출산, 육아 관련 지식을 전달하고 산모들만의 문화체험 기회를 제공하기 위해 임신육아교실을 진행하고 있다. 현재는 코로나19 영향으로 온라인 형태의 ‘랜선 임신육아교실’로 대신하고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr