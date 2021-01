동원참치 광고, ‘2020년 대한민국 유튜브 광고 리더보드’ 1위 선정

[아시아경제 이승진 기자] 동원F&B가 지난해 선보인 펭수, 손나은 모델의 동원참치 광가 ‘캔을 따! 캔을 따면, 바로 맛의 대참치’ 편이 ‘2020년 대한민국 유튜브 광고 리더보드’ 1위에 선정됐다고 25일 밝혔다.

구글은 유튜브 광고의 조회수, 총 시청 시간, 시청 유지 시간 등을 정량적으로 종합해 매년 국가별 우수 광고 10편을 선정한다. 동원참치 광고 ‘캔을 따! 캔을 따면, 바로 맛의 대참치’ 편은 10편의 광고 중 1위에 오르며, 구글이 뽑은 2020년 대한민국 최고의 인기 유튜브 광고로 선정됐다.

동원F&B는 ‘2019년 대한민국 유튜브 광고 리더보드’에서 배우 조정석과 가수 손나은을 모델로 한 ‘오조오억개 맛의 대참치’ 광고가 3위로 선정된 데 이어 2년 연속 유튜브 광고 리더보드의 상위권을 기록하며 MZ세대를 겨냥한 성공적인 마케팅 활동을 이어나가고 있다.

동원참치 광고 '캔을 따! 캔을 따면, 바로 맛의 대참치’ 편은 펭수와 손나은이 모델로 출연해 중독성 있는 리듬의 ‘동원참치 송’을 선보여 각종 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에서 화제를 모았다. 광고는 공개 20일 만에 유튜브 조회수 1000만 회를 돌파했으며, 누적 조회수 2140만 회로 2020년 국내 광고 조회수 1위를 달성하는 등 흥행을 거뒀다.

동원참치는 이번 광고의 성공 요인으로 효과적인 스토리텔링을 꼽았다. 인기 크리에이터 펭수는 앞서 동원참치 광고를 패러디한 영상을 유튜브 채널에 공개했고, 펭수의 팬덤인 '펭클럽'은 펭수를 동원참치 광고 모델로 발탁해달라는 성원을 보냈다. 이에 동원F&B는 펭수를 모델로 섭외했고, 이를 활용한 다양한 콘텐츠로 팬들과 소통을 이어간 것이 주효했다.

또한 ‘펀슈머(재미있는 상품에 열광하는 소비자)’ 성향이 강한 MZ세대를 사로잡으며 동원참치의 이미지를 젊고 재미있게 만들었다는 평가를 받는다. 중독성 있는 노래와 안무로 광고에 대한 거부감을 줄이는 동시에 시청자로 하여금 자발적으로 광고를 찾아보고 즐길 수 있도록 ‘밈(온라인에서 유행하는 콘텐츠를 재가공하는 행위)’ 요소를 활용했다.

‘캔을 따! 캔을 따면, 바로 맛의 대참치’ 편의 후속으로 지난해 7월 선보인 정동원 모델의 ‘정동원 군은 햄맛챔피온’ 광고 역시 ‘2020년 4분기 대한민국 유튜브 광고 리더보드’ 10편에 속하며 흥행을 이어갔다.

동원F&B 관계자는 “팬들과 직접 소통하며 제작한 광고가 유튜브를 비롯한 다양한 채널에서 좋은 반응을 얻었다”며 “앞으로도 동원참치에 젊고 신선한 이미지를 부여하기 위해 다양한 마케팅 활동을 선보일 것”이라고 말했다.

