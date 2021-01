이베이코리아 G마켓·옥션, '2021 설빅세일'…할인상품 8700만개

전통시장·백화점·홈쇼핑 등 7000여셀러 참여

G마켓·옥션 각 13만원 총 26만원 할인쿠폰 혜택 매일 제공

[아시아경제 김유리 기자] 이베이코리아가 운영하는 G마켓과 옥션이 설 명절을 앞두고 다음 달 7일까지 2주 간 '설빅세일' 프로모션을 진행한다. 8700만여개 상품을 할인 판매하고 최대 364만원의 할인쿠폰 혜택을 제공한다.

이베이코리아는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 늘어난 온택트(온라인+언택트) 쇼핑 수요를 반영, 상품 수와 할인 혜택을 대폭 확대했다고 25일 밝혔다. 총 7000여명의 셀러가 참여하는 이번 행사에는 롯데·신세계·현대·갤러리아·AK 등 국내 주요 백화점 및 주요 홈쇼핑과 연계한 상품을 포함해 총 8700만개의 상품을 선보인다. 전통시장 상품, 백화점 인기 상품, 산지에서 생산한 신선한 상품 등을 G마켓과 옥션에서 간편하게 구매할 수 있다.

쿠폰 혜택도 있다. G마켓과 옥션은 모든 회원에게 각각 행사 전용 쿠폰 3종을 매일 1회씩 제공한다. '15% 할인쿠폰'으로 구입가격 별로 최대 5만원, 최대 1만원까지 할인되는 쿠폰 2종과 5000원까지 할인되는 스마일배송 전용 쿠폰 1종이다. 프리미엄 멤버십 '스마일클럽' 회원에게는 '20% 할인쿠폰'을 추가로 1장씩 더 제공한다. 스마일클럽 회원에게 제공되는 쿠폰 혜택을 모두 모으면 매일 사이트별로 최대 13만원씩 총 26만원의 혜택이 제공된다. 행사기간 동안 모든 쿠폰을 활용할 경우 최대 364만원의 혜택을 누리게 되는 셈이다.

26일까지 이틀간 설빅세일 전 카테고리 상품을 스마일카드로 구매하면 10% 할인 혜택을 받는다. 3만원 이상 구매 시 최대 1만원까지 할인되며 G마켓은 즉시할인, 옥션은 이틀간 매일 1회 중복 할인 쿠폰으로 지급된다. 행사 종료시까지 G마켓과 옥션에서는 스마일페이로 등록한 2대 카드사(KB국민·삼성) 할인쿠폰을 각각 제공한다. 뷰티관, 건강상품관 상품을 대상으로 하며 최대 3000원까지 할인되는 '10% 할인쿠폰'이다. G마켓에서는 신선식품관 상품에 적용 가능한 4대 카드사(현대·KB국민·우리·하나NH) 10% 할인쿠폰을 별도로 제공한다.

브랜드에서도 ▲P&G ▲아모레퍼시픽 ▲오뚜기 ▲LG생활건강 ▲CJ제일제당 ▲유한킴벌리 등에서 최대 20% 추가할인 쿠폰을 받을 수 있다.

특가상품은 매일 새롭게 업데이트된다. 25일 추천상품으로 G마켓은 ▲블랙앵거스 LA꽃갈비 세트 ▲영광 법성포 굴비 선물세트 ▲종근당건강 홍삼 녹용 프리미엄 30포 ▲해담한과 궁세트 ▲CJ 선물세트 최고의선택 특호 ▲엄지한복 남아·여아 한복 등을 특가에 판매한다. 옥션에서는 ▲바다원 정성 담은 멸치선물세트 ▲자연의감동 과일 혼합 세트 ▲천지양 6년근 고려홍삼정 골드 ▲오뚜기 특선57호 선물세트 ▲지오다노 셔츠/팬츠 명절 특가 상품 ▲레고 설 선물 특가 상품 등을 할인가에 만나볼 수 있다.

김태수 이베이코리아 영업본부장은 "오랜 기간 동안 만나지 못한 지인, 친척, 가족들에게 부담 없는 가격으로 두루두루 명절 선물을 보낼 수 있도록 합리적인 가격의 설 선물세트를 대거 준비했다"며 "할인 혜택도 큰 폭으로 마련한 만큼 소비자들의 만족도가 높을 것으로 예상된다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr