[e공시 눈에 띄네] 코스닥-22일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 대유=타법인증권취득자금을 조달하기 위해 50억원 규모로 제3자배정유상증자를 진행한다고 공시.

◆ 이원컴포텍=타법인증권취득자금을 조달하기 위해 100억원 규모로 전환사채 발행을 결정했다고 공시.

◆ 비츠로시스=횡령·배임혐의 발생 사실 공시로 상장적격성 실잘심사 사유가 추가됐다고 공시.

◆ 코닉글로리=운영자금 조달을 위해 10억원 규모로 제3자배정유상증자를 진행한다고 공시.

◆ 블러썸엠앤씨=회생계획 인가 전 인수합병(M&A)을 위해 우선협상대상자 휴온스글로벌 컨소시엄과 양해각서(MOU)를 체결하고 수원지방법원의 허가를 받았다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr