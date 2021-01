신세계면세점, 카카오톡 선물하기 공식 브랜드관 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계면세점은 25일 설 명절을 앞두고 면세업계 최초로 카카오톡 선물하기 내 공식 브랜드관을 오픈했다고 밝혔다. 끌로에, 로에베, 발리, 폴스미스 등 40여개의 패션·잡화·시계·주얼리 해외 유명 브랜드의 제품 500여종을 선보인다.

입점 기념 특별 프로모션도 준비됐다. 해외 명품 아이웨어 브랜드를 면세 정상가 대비 최대 68%까지 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 판매 제품들은 6개월 이상 장기 재고 면세품으로 내수 판매가 한시 허용된 정품이며, 주문 이후 개별 정식 수입 통관 절차를 거쳐 배송될 예정이다.

신세계면세점은 그 동안 자체 내수전문 온라인몰인 쓱 스페셜 외에 SI빌리지, 쓱닷컴 등 다양한 온라인 채널을 통해 면세품을 내수 판매 해왔다.

신세계면세점 관계자는 “다가오는 명절 품격 있는 선물을 준비하는 소비자들에게 좋은 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 신세계면세점은 트렌드에 민감하게 반응하는 ‘선제력’을 갖춰 편안한 쇼핑 환경을 제공하기 위해 지속 노력하겠다”고 말했다.

