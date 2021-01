박범계 '정조준'한 국민의힘…"떳떳하면 증인 채택하라"

24일 국민의힘 '박범계 법무부 장관 후보자 검증을 위한 국민참여 인사청문회' 개최

[아시아경제 금보령 기자] 박범계 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문회를 하루 앞두고 국민의힘이 별도 검증에 나섰다. 여당이 박 후보자의 각종 의혹과 관련된 청문회 증인 채택을 거부했기 때문이다.

24일 오후 국민의힘은 국회에서 '박범계 법무부 장관 후보자 검증을 위한 국민참여 인사청문회'를 개최했다.

이 자리에 참석한 주호영 국민의힘 원내대표는 "인사청문회는 국정을 담당하는 고위공직자들의 도덕성과 자질 그리고 정책 능력을 검증하는 공무행위"라며 "인사청문회를 통해 철저히 검증하고 적격 여부를 가려야 하는데 더불어민주당 정권은 의석이 많은 것을 이유로 인사청문회 자체도 부실하게 자료를 제출하고 증인 채택을 거부하고 이런 채 통과의례로 만들어버린 상황이다. 이 정권이 한 나쁜 일들이 한두 가지가 아니지만 그 중에서도 인사청문회 제도 무력화한 것도 적폐 내지는 나쁜 국정운영의 대표로 남을 것 같다"고 비판했다.

주 원내대표는 "박 후보자는 공직자 재산신고 고의 누락, 교통법규 위반, 폭행, 갑질 발언, 성 인식 논란 등 제기된 의혹이 너무 많아서 일일이 열거하기도 힘들 지경"이라며 "국민의힘은 박 후보자 철저 검증을 위해 인사청문회 증인을 신청했지만 민주당은 수적 우위를 내세워서 한 사람의 증인도 채택하지 않은 철벽 봉쇄, 무력 인사청문회를 하려고 한다. 박 후보자가 떳떳하다면 민주당은 증인을 채택하고 인사청문회장에서 밝히면 될 텐데 무엇이 두려워서 한 사람의 증인조차도 거부하고 있는지 모르겠다"고 지적했다.

이종배 사법시험존치를위한고시생모임 대표는 "박 후보자가 명백하게 거짓말을 했다. 고시생들에게 씻을 수 없는 명예를 훼손하고 모욕감을 줬다"며 "민주당에서 저희가 국민들 앞에서 진실을 말할 기회를 박탈했다는 점에서 강력한 유감의 뜻을 표한다"고 강조했다.

앞서 사법시험존치를위한고시생모임은 2016년 박 후보자에게 사시 존치를 호소하러 갔다가 회원이 박 후보자로부터 폭행을 당했다고 주장했다. 이에 박 후보자는 본인이 폭행당할 뻔했다고 반박했다.

국회 법제사법위원회 국민의힘 간사인 김도읍 의원은 "수차례에 걸쳐서 인사청문회 관련 증인과 참고인 요청을 민주당 측에 했다. 그럼에도 불구하고 각종 불법과 비위 의혹이 있는 박 후보자 방탄청문회를 위해서 증인, 참고인 한 명도 수용을 하지 않았다"며 "이종배 대표는 실제 내일 인사청문회장에서 박 후보 비위와 불법성을 적나라하게 국민께 보고해야 할 것이 마땅한 상황인데 오늘 국민참여 청문회에서 여러분들께 그 실상을 보고드리게 된 점 다시 한 번 안타깝게 생각한다"고 말했다.

국회 법사위는 박 후보자에 대한 인사청문회를 오는 25일 진행할 예정이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr