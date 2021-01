SK매직, 복합 문화공간 '잇츠매직' 연다

강동구 길동에 브랜드샵 사전 오픈…오는 4월 공식 오픈

[아시아경제 김철현 기자] SK매직(대표 윤요섭)은 서울시 강동구 길동에 위치한 '길동 채움'에 브랜드샵 'it’s magic(잇츠매직)'을 사전 공개하고, 오는 4월 공식 오픈을 통해 고객과의 소통을 본격적으로 강화한다고 24일 밝혔다.

길동 채움 3층에 위치한 잇츠매직은 요리, 문화 등을 함께 경험할 수 있는 신개념 복합 문화공간이다. SK매직은 가로 10m, 세로 3m의 초대형 미디어월이 조성된 'Nature Gallery 행복정원'과 차와 음료를 즐길 수 있는 '길동 라운지' 등을 조성해 체험형 고객 휴식 공간으로 제공한다. 정수기, 공기청정기, 안마의자 등 다양한 제품을 직접 체험할 수 있는 브랜드 체험존도 함께 운영할 예정이다.

또 누구나 소규모 파티와 프라이빗 다이닝을 즐길 수 있는 공유주방 '길동키친'을 마련해 정수기, 식기세척기, 인덕션 등 SK매직의 다양한 제품을 직접 체험할 수 있도록 했으며 유명 셰프의 쿠킹쇼가 가능한 '쿠킹 스튜디오'도 열어 요리와 문화를 통해 고객과 소통하는 공간으로 활용할 방침이다.

SK매직은 국내 음식 다큐멘터리를 개척한 이욱정 PD가 운영하는 '요리인류(KBS미디어 사내벤처)'와 쿠킹클래스 '쿡얼롱'을 비롯한 유튜브 영상 제작 등을 진행하는 한편 요리로 소통할 수 있는 다양한 프로그램을 함께 기획해 운영할 예정이다. 또 잇츠매직을 신제품 런칭쇼, F&B 브랜드 연계 홍보 등 고객과 직접 소통할 수 있는 커뮤니케이션 공간으로도 활용할 계획이다.

SK매직 관계자는 "잇츠매직은 누구나 방문해 휴식과 함께 브랜드를 체험하고, 경험할 수 있는 체험형 복합 문화공간"이라며 "브랜드를 넘어 고객과 소통할 수 있는 신개념 라이프스타일 공간으로 자리매김할 수 있도록 다양한 프로그램을 기획해 운영할 계획"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr