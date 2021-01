靑 "조속한 시일 내 한미 정상 간 소통 시작 공감"

서훈 국가안보실장, 설리번 미국 국가안보보좌관 취임 축하…"한반도 비핵화 평화정착 공동 노력"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 서훈 국가안보실장이 설리번 미국 국가안보좌관과 통화한 결과, 조속한 시일 내 한미 정상 간 소통이 시작되는 게 중요하다는 점에 공감했다고 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 23일 서면 브리핑을 통해 "서훈 국가안보실장은 바이든 미 행정부 출범 직후인 23일 오전 9시30분부터 40분 동안 '제이크 설리번' 제29대 미국 국가안보보좌관과 상견례를 겸한 첫 유선 협의를 가지고, 신임 국가안보보좌관의 취임을 축하했다"고 밝혔다.

특히 강 대변인은 "양측은 조속한 시일내 한미 양국 정상 간 소통을 시작하는 것이 중요하다는 데 공감했으며, 앞으로 NSC를 포함한 각급에서 긴밀히 수시로 소통해 나가기로 했다"고 밝혔다.

강 대변인은 "양측은 우리 외교안보 정책의 근간인 한미동맹의 굳건함을 재확인하고, 동일 지향점을 향해 같이 나아가는 동맹으로서 한반도, 역내 문제뿐만 아니라 코로나19·경제회복·기후변화·사이버 등 글로벌 이슈에서도 함께 적극 협력해 나가는 것이 긴요하다는 데 인식을 같이 했다"고 설명했다.

설리번 보좌관은 한미동맹이 인도-태평양 지역 내 평화와 번영의 핵심축(linchpin)이자 미국과 민주주의·법치 등의 가치를 공유하는 동맹으로서, 향후 미국 측은 한국과 다양한 사안들에 대해 긴밀히 협의해 나가겠다고 말했다.

강 대변인은 "양측은 최근 한반도 정세에 대한 평가를 공유하고, 한반도 비핵화와 평화 정착이라는 목표 달성을 위해 한미가 공동으로 협의하고 노력해 나가기로 뜻을 모았다"고 전했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr