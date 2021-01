정 총리 "원격수업 학습격차 우려…신학기 방역전략 준비"

23일 코로나19 중대본 회의 주재

주말 예배 등 재개…"종교계, 방역 모범 돼 달라"

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 23일 "교육당국이 한 걸음 앞서 원격수업 학습격차에 대비해야 한다"고 말했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "원격수업이 길어지면서 취약계층 아이들의 학습격차를 우려하는 목소리가 있다"며 이같이 말했다.

그는 "신학기가 한 달여 앞으로 다가오면서 이번 봄에는 등교수업을 정상적으로 진행할 수 있을지 학생과 학부모님의 기대와 걱정이 교차하고 있다"고 전했다.

이어 "최근 발표된 세계보건기구(WHO)의 보고서에 따르면, 어린이와 청소년은 성인보다 코로나19 감염율이 낮고, 감염되더라도 경증이나 무증상인 경우가 많다고 보고했다"고 덧붙였다.

앞서 정은경 질병관리청장은 지난해 12월27일 한림대 의대 사회의학교실 연구팀과 함께 발표한 논문에서 "코로나19 확진 아동·청소년 가운데 학교를 통해 감염된 사례는 2% 정도에 불과하다"고 밝혔다.

논문에 따르면 연구 기간 발생한 총 국내 확진자는 1만3417명이었고 이 중 0~19세 연령 확진자 비율은 7.2%였고 학교 폐쇄 전후 차이가 없었다.

정 총리는 "원격수업이 길어지고 있지만 올해는 달라져야 한다"며 "교육부는 방역당국과 협의해 신학기 수업 방식과 학교방역 전략을 미리미리 준비해 주기 바란다"고 당부했다.

이어 "원격수업이 불가피한 상황에 대비해 수업의 질은 높이고 격차는 줄이도록 교사와 학생 간 소통 확대와 인프라 확충을 차질 없이 추진해주시기 바란다"고 덧붙였다.

주말 예배, 법회, 미사 등이 재개될 것으로 보이는 상황인 만큼 종교계에 방역에 참여해달라고 요청하기도 했다.

정 총리는 "정부는 종교계와 더욱 긴밀히 소통하면서 다시 시작된 종교활동이 감염 확산의 계기가 되지 않도록 현장의 방역관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

그는 "한국의 교단과 신도 모두 함께 힘을 모아 방역의 모범이 돼주길 간곡히 요청드린다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr