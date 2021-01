[아시아경제 김종화 기자]삼표그룹 환경자원 부문 계열사인 '에스피네이처' 안성사업소가 안성시에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려운 이웃을 위해 써달라며 성금 2000만원을 전달했다.

김보라 안성시장은 "코로나19 장기화로 인해 생계 곤란을 겪는 가구들이 지속적으로 발생하고 있다"면서 "기탁해 주신 성금은 꼭 필요한 가구들에게 전달해 그 의미를 더하도록 하겠다"고 말했다.

에스피네이처 관계자는 "이번 성금이 생계가 어려운 이웃들에게 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠다"면서 "앞으로도 지역사회를 위한 사회공헌 활동에 앞장서겠다"고 밝혔다.

