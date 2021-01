서울 마포경찰서, 확진자 방문으로 민원실 폐쇄…직원 10여명 격리

[아시아경제 유병돈 기자] 서울 마포경찰서는 22일 민원실에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 다녀간 사실을 확인하고, 해당 민원실을 폐쇄하는 한편 관련 직원들을 격리했다.

경찰에 따르면 마포경찰서는 이날 오전 11시께 보건소로부터 `지난 15일 오후 4시께 운전면허 업무를 위해 민원실을 다녀간 민원인이 코로나19 확진 판정을 받았다'는 사실을 전달받고 즉시 민원실을 폐쇄했다.

경찰은 또 당시 근무했던 민원실 직원 10여명에게도 코로나19 진단검사를 받도록 한 뒤 검사 결과가 나올 때까지 집에서 대기하도록 했다. 당시 직원과 민원인 모두 마스크를 착용하고 있었던 것으로 확인됐다.

다행히 현재까지 관련 직원 중 코로나19 의심 증상을 보이는 사람은 없는 것으로 파악됐다. 경찰은 관련 직원들의 검사 결과가 나오면 민원실 업무 재개 시점을 결정할 방침이다.

