BBQ 배달·포장 전문 매장 'BSK', 론칭 6개월 만에 계약 250건 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 제너시스 비비큐는 배달(전송) 및 포장 특화매장인 'BSK'의 신규 계약이 약 6개월 만에 250건을 돌파했다고 22일 밝혔다.

BSK는 비비큐 스마트키친(BBQ Smart Kitchen)의 약자로, 포스트 코로나 시대의 언택트 소비에 발맞춘 배달 및 포장 특화 매장이다. BSK는 지난 6월 22일 공식 론칭 이후, 약 한 달 여 만에 계약 50건 이상을 돌파하며 빠른 속도로 예비 창업자들의 관심을 모았다. 그리고 론칭 6개월만인 지난해 12월까지 신규 계약 건수가 250건을 넘어서며 창업 신드롬을 일으키고 있다.

BSK는 26㎡(8평)에서 40㎡(12평) 정도의 소규모 매장으로 내점(홀) 고객 없이 배달과 포장만을 전문으로 하기 때문에, 매장 운영 및 관리 측면에서 효율성이 뛰어난 것이 특징이다. 또한 매장 입지 조건에 있어서도 선택의 폭이 넓어 보증금과 권리금, 월 임대료 등 초기 투자비용 및 고정비용 부담이 크게 줄어든다. 이에 따라 5000만원 내외의 소자본으로 창업이 가능해, 기존 패밀리(가맹점주) 뿐만 아니라 2030세대의 예비 창업자들 사이에서 뜨거운 관심과 반응을 얻고 있다.

BBQ에 따르면 BSK 계약자 중 절반 이상이 2030세대인 것으로 나타났다. BBQ 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 배달 서비스 플랫폼 활성화 및 비대면 소비 트렌드를 바탕으로, 배달앱을 활용한 온라인 마케팅에 익숙한 MZ세대들이 검증된 BBQ의 브랜드 신뢰와 BSK의 수익성 및 안전성을 높게 평가하여 창업을 선택하시는 것 같다”고 설명했다.

현재 BSK 매장은 점포별 월 평균 매출액이 5000만원 이상을 기록하며, 안정적으로 높은 수익을 내고 있는 중이다.

BBQ 관계자는 “포스트코로나 맞춤형 모델인 BSK 계약 250건 돌파를 기점으로 침체된 창업 시장에 새로운 활력을 불어넣어 국가경제에 기여해 나가겠다”며 “지난해 초부터 발생한 코로나19 확산으로 인해 어려움을 겪고 있는 패밀리들에게 지속 지원하고 앞으로도 지역사회공헌 활동을 계속 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

