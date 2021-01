◆ 고위공무원(국장급) 파견(2021. 1. 22.자)

▲ 교육훈련(국방대학교) 파견 박용수(朴勇洙)

◆고위공무원(국장급) 승진 및 파견(2021. 1. 22.자)

▲교육훈련(국가공무원인재개발원) 파견 박행열(朴幸烈)

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr