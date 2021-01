크리스챤모드, LED 전동칫솔 ‘투블레드’ 론칭

[아시아경제 이승진 기자] 크리스챤모드는 다년간의 소재연구와 디자인 개발을 통해 우수한 품질과 뛰어난 디자인의 LED 전동칫솔 ‘투블레드’를 론칭했다고 22일 밝혔다.

개인의 치아 상태를 고려하지 않고 단순 세정 기능에 중점을 둔 기존 칫솔 제품들과 차별화된 투블레드 LED 전동칫솔은 현대인의 다양한 식습관에서 발현되는 치주질환 등 여러 가지 구강 문제를 해결하기 위해 개인의 치아상태를 고려한 5가지 진동모드를 연구해 적용했다.

5가지 진동 모드는 ▲Clean(치석, 박테리아 제거) ▲Polish(치아 연마/브라이트닝) ▲White(치아미백) ▲GumCare(잇몸 마사지) ▲Sensitive(민감하고 약한 치아와 잇몸)로 개인의 치아 상태에 맞춰 사용이 가능하며, 스마트 타이머 기능으로 2분 후 자동 정지된다.

또한, 치아미백 및 박테리아를 제거하는 블루라이트(440~480nm), 잇몸 조직 탄력 및 재생, 치은염을 예방하는 레드라이트(630~660nm)와 같이 두가지 컬러의 LED 자외선 파장으로 치아 미백과 더불어 잇몸 관리가 가능하다.

제품 전용 케이스를 제공해 휴대성을 높여 어디서든 편리하게 사용이 가능한 투블레드 LED 전동칫솔은 전원 케이블 연결 시 15분 간의 자외선(UV) 살균 및 건조기능으로 청결함을 유지할 수 있으며 KC인증을 통해 안전하게 사용 할 수 있다.

이규환 크리스챤모드 대표는 “투블레드 LED 전동칫솔은 5가지 양치질 모드 외에도 블루-레드 컬러의 자외선 파장을 이용한 치아(잇몸) 관리 및 미백 기능을 갖춘 혁신적인 제품이다”며 “세련된 디자인과 직관적인 인터페이스, 뛰어난 기능과 휴대성으로 바쁜 현대인의 라이프스타일의 구강 관리 아이템으로 투블레드 5in1 LED 전동칫솔을 추천한다”고 밝혔다.

