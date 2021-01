[아시아경제 이승진 기자] 무신사가 삼성물산 패션부문 글로벌 디자이너 브랜드 ‘준지’를 단독 판매한다고 22일 밝혔다. 준지가 온라인 유통 채널에 입점한 것은 이번이 처음이다.

준지는 ‘클래식의 재해석’을 컨셉으로 하는 컨템포러리 디자이너 브랜드다. 뉴욕, 런던, 파리, 밀라노, 홍콩 등 30여 개국 유명 백화점에서 사업을 전개하며 글로벌 사업을 확장하고 있다.

준지는 입점과 동시에 MA-1 점퍼, 에코레더 스테디움 재킷, 밀리터리 니트 드레스 등 2021 S/S 컬렉션 신제품을 무신사에 단독으로 출시한다. 특히 무신사는 준지 대표 상품인 ‘MA-1 항공 점퍼’ 신제품을 25일부터 한정 예약 판매한다. 이번 컬렉션은 1990년대에 영향을 받은 미니멀리즘과 밀리터리 디테일이 돋보이는 것이 특징이다.

