우리銀 "종이서류 없이 앱에서 실손보험 청구하세요"

종이서류 없이 원뱅킹 통해 간편하게 보험금 청구해 고객 편의성, 만족도 증대

[아시아경제 성기호 기자]우리은행은 실손보험 가입자가 진단서 등 종이서류 없이도 모바일뱅킹 애플리케이션(앱) 원(WON)뱅킹을 통해 간편하게 보험금을청구할 수 있는 ‘실손보험 빠른청구 서비스’를 출시했다고 22일 밝혔다.

이번 서비스 대상은 삼성화재, 현대해상 등 31개 보험사 실손보험 가입자로 우리은행에서 실손보험에 가입하지 않은 고객도 이용할 수 있다.

세브란스병원, 성모병원 등 90여개 주요 대형병원을 이용한 경우 진단서, 영수증 등 별도의 종이서류를 발급받을 필요 없이 원뱅킹 내에서 보험금 청구가 가능하다. 제휴 병원을 제외한 일반 병원에서도 증빙서류를 스마트폰으로 촬영해 보험금을 청구할 수 있다.

우리은행 관계자는“우리은행의 대표 모바일 앱 원뱅킹을 통해 이번 ‘실손보험 빠른청구 서비스’ 외에도 다양한 생활편의서비스를 확대해 넘버원 금융 플랫폼으로 진화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr