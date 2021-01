코로나 여파에 예식·외식 소비자상담 급증

[아시아경제 임춘한 기자] 지난해 12월 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 3차 유행의 여파로 예식서비스와 숙박시설, 외식 관련 소비자 상담이 늘어난 것으로 나타났다.

22일 한국소비자원은 지난해 12월 1372소비자상담센터에 접수된 상담 건수가 전월 대비 4.9% 증가한 6만724건이었다고 밝혔다. 2019년 12월과 비교하면 1.8% 증가했다.

특히 예식 서비스 관련 상담 건수가 전월 대비 129.2% 늘어 가장 높은 증가율을 보였다. 뒤를 이어 각종 숙박시설(115.6%), 외식(108.3%) 관련 상담 증가율이 높았다. 예식 서비스 관련 상담은 코로나19 감염 우려로 예식 보증 인원, 일정 등을 조정하려는 사례가 주를 이뤘다. 외식의 경우 5인 이상 집합 금지 조치로 예약을 취소할 때 부과된 위약금이 과도하다는 소비자 불만이 많았다. 전년 동월 대비로도 예식서비스(685.1%)의 상담 건수 증가율이 가장 높았다.

전자상거래를 통해 구매한 보건용 마스크가 불량 제품이라며 환급을 요구하는 등 보건·위생용품 상담은 474.6% 늘었다. 금융상품 관련 상담도 392.9% 뛰었다. 소비자원을 사칭하는 스미싱(문자를 이용한 금융사기 또는 해킹)이 발생하면서 대응 방법을 문의하는 소비자가 늘었기 때문이다. 지난해 12월 상담 건수가 가장 많은 품목은 의류·섬유였다.

소비자원은 "의류·섬유 관련 상담은 12월 초순부터 하순까지 가장 많았고, 특히 전자상거래로 구매한 의류의 환불 관련 상담이 빈번했다"면서 "하순에는 5인 이상 집합 금지 조치의 영향으로 각종 숙박시설의 계약 취소 관련 상담이 증가했다"고 설명했다.

상담 사유는 품질·사후서비스(A/S) 관련(24%), 계약해제·위약금(23.1%), 계약불이행(12.5%) 등 순이었다.

