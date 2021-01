NBA키즈, 크기 키우고 실용성 높인 '라운드 백팩 세트' 출시

[아시아경제 이승진 기자] 한세엠케이의 아동복 브랜드 NBA키즈가 2021년 신학기를 맞아 실용성과 기능을 한층 업그레이드한 ‘라운드 백팩 세트’를 출시했다고 22일 밝혔다.

NBA키즈가 새롭게 선보이는 ‘라운드 백팩 세트’는 백팩과 신발주머니로 구성됐으며, 아이들의 학교 생활에서 꼭 필요한 기능을 갖췄다. 색상은 검은색과 파란색 2가지 색으로 출시됐다.

‘NBA 라운드 백팩’은 초등학교 고학년 및 중학교에 진학하며 가방을 새로 교체하고자 했던 아이들을 위해 책과 소지품을 넉넉하게 수납할 수 있도록 사이즈와 실용성을 높였다. 기존 책가방보다 큰 사이즈로 제작됐으며, 다양한 멀티 포켓을 구비했다.

가방을 열고 닫기 편하도록 아웃라인 형태의 지퍼 구조를 적용했으며, 흘러내림을 방지하고 편안하게 착용할 수 있는 체스트 벨트로 착용감까지 신경을 썼다. 백팩 뒷편에는 네임카드를 추가해 분실 방지 기능까지 갖췄다.

‘NBA 라운드 신주머니’는 옆쪽에 숄더 스트랩이 있어 아이들 개개인에 맞게 스트랩 길이를 조절해 신발 주머니와 보조 가방 등으로 다양하게 활용할 수 있으며, 크로스백으로 단독으로도 착용할 수 있다.

