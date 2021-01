"'나'경원은 '경'선에서 '원'탑"…삼행시로 필승 의지 드러낸 나경원

"'나'경원은 '경'쟁한다 '원'하는 서울시로 만들어 드리기 위해"

[아시아경제 허미담 기자] 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 나경원 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원은 21일 "단일화 룰을 어떻게 정해도 제가 이길 것 같다"고 자신감을 드러냈다.

나 전 의원은 이날 오후 서울 마포구에서 열린 국민의힘 전·현직 의원모임 '더 좋은 세상으로(마포포럼)' 강연에서 "'나'경원은 '경'선에서 '원'탑(one top)"이라며 이같이 말했다.

또 그는 "'나'경원은 '경'쟁한다 '원'하는 서울시로 만들어 드리기 위해서"라며 본선거에서의 자신감을 보였다.

이어 "최근 여론조사는 지난해 12월 말에 해 이달 초에 발표된 것인데, 결과는 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 오차범위로 접전을 벌이는 것으로 나타났다"며 "선거가 많이 남았는데 충분히 이길 수 있다고 생각하기에 걱정 안 하셔도 된다"고 덧붙였다.

나 전 의원은 본인의 강점과 약점에 대해서는 모두 '프레임'을 꼽았다. 그는 "원내대표를 하면서 늘 뉴스 화면에 갇혀 소통하다 보니 여권에서 계속 부정적 이미지를 덧씌운 게 제 약점이라고 생각한다"며 "하지만 제가 소통에 나쁜 사람이 아니라 앞으로 적극적으로 소통, 공감하는 제 잠재적 장점을 적극적으로 드러내겠다"고 했다.

그러면서 그는 "이번 선거는 박원순 전 서울시장 성추행 사건으로 시작한 선거라 여성 시장, 여성 후보를 내는 게 당이 상징적으로 여성 문제를 해결하겠다는 의지를 보이는 것이라고 생각한다"며 "그런 의미에서 이번엔 여성 시장이 되는 게 맞는 때라고 생각했다"고 밝혔다.

나 전 의원은 자신의 공약으로는 "가장 급한 게 부동산과 코로나"라며 "부동산 정책은 규제 해소하는 게 필요하다. 재개발, 재건축을 활성화해야 한다"고 주장했다.

이어 "안철수 후보 공약도 보고 우상호 후보 공약도 봤는데 맹점이 많다"며 "좀 더 현실성 있는 공약을 얘기하고 미래 비전도 얘기해야 한다"고 지적했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr