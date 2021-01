[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 고영=지난해 4분기 연결 기준 잠정실적 489억원, 영업이익 44억원

◆ 알엔투테크놀로지=운영자금 조달 위해 200억원 규모 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채(BW) 발행 결정

◆ 스튜디오산타클로스=170억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행 결정

◆원익IPS= 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,100 전일대비 900 등락률 +1.03% 거래량 25,318,011 전일가 87,200 2021.01.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·매수세에 '3100선' 유지“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'머니무브'…새해 신흥국가 펀드 훨훨 close 중국 반도체 공장 법인 '삼성중국반도체(SCS)'와 1160억원 규모 반도체 제조장비 공급 계약

◆ GV=공시불이행으로 불성실 공시법인 지정 예고

◆ 아이엠텍=서울회생법원으로부터 회생계획 인가. 5대 1 감자 결정

