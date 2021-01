"롯데지에프알 최대 80% 세일"…롯데온, 패밀리 세일 "전 고객 대상"

22일부터 3일간 '롯데지에프알 패밀리 세일' 진행

롯데지에프알, 롯데온서 최초 '온라인 패밀리 세일'

나이스크랍, 티렌 등 500여종 최대 80% 할인 판매

[아시아경제 김유리 기자] 롯데온(ON)이 롯데지에프알과 함께 패밀리 세일을 온라인에서 개최한다.

롯데온은 22일부터 24일까지 3일간 '롯데지에프알 온라인 패밀리 세일'을 연다고 밝혔다. 개최 장소를 온라인으로 변경함에 따라 혜택은 더 커졌다. 참여 가능 고객이 롯데온 회원 전체로 확대됐으며 시간과 장소에 구애 받지 않고 구매가 가능해졌다. 오프라인 행사에 필요한 비용을 축소한 만큼 할인 품목과 할인율 역시 확대했다.

롯데온은 이번 롯데지에프알 패밀리 세일에서 인기 여성 의류브랜드 나이스크랍과 티렌 등 500여개 상품을 최대 80% 할인된 가격에 선보인다. '나이스크랍 하이넥 벨트 다운점퍼'를 9만4810원에 판매하며 '티렌 하이넥 구스다운 점퍼'는 15만6520원에, '티렌 소매시보리 하이넥 다운점퍼'는 11만8520원에 약 80% 할인된 가격으로 판매한다.

패션 유튜버 '옆집언니 최실장'이 '꾸안꾸(꾸민듯 안꾸민듯) 스타일링' 콘텐츠에서 소개한 '최실장 픽(PICK)' 상품도 할인 판매한다. '나이스크랍 카울넥 모던 블라우스'를 9만4530원에, '나이스크랍 저지 블록 드레스'를 17만9500원에 판매한다. 자켓 상품으로는 '나이스크랍 트위드 A라인 자켓'을 18만9530원에, '나이스크랍 스탠카라 데일리자켓'은 17만530원에 판매하며 각 상품은 카드사별 최대 7% 추가 할인 적용이 가능하다.

롯데e커머스 권정아 패션팀 상품기획자(MD)는 "올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 과거 오프라인 판매를 주력으로 하던 브랜드들이 온라인에서 다양한 시도를 선보이며 언택트(비대면) 쇼핑 트렌드에 발맞춰 가고 있다"며 "롯데온은 오프라인으로 진행하던 여성복 인기 브랜드 패밀리 세일을 온라인으로 전환해 더 많은 고객이 다양한 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 준비했다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr