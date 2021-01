국민의힘 서울시장 보궐선거 공천 신청자 14명…부산 9명

4월 7일 재보궐선거 공천 신청 접수 마감



[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘이 서울·부산시장 보궐선거 경선 후보를 마감한 결과 신청자는 서울 14명, 부산 9명으로 집계됐다.

국민의힘은 4월 7일 치러지는 재보궐선거 공천 신청 접수를 마감했다고 21일 밝혔다.

서울시장 공천 신청자는 나경원 전 자유한국당 원내대표, 오세훈 전 서울시장을 비롯해 조은희 서초구청장, 오신환 전 의원, 박춘희 전 송파구청장 등이었다. 이종구 전 의원, 김선동 전 국민의힘 사무총장, 김정기 전 외교부 상하이 총영사, 강성현 예비후보, 김근식 서울 송파병 당협위원장, 배영구 전 서울시 육상연합회 회장, 이승현 한국외국기업협회 명예회장, 조대원 전 자유한국당 당협위원장, 한대성 2014 글로벌 PhD 펠로우십 수여자 등도 등록했다.

부산시장엔 박형준 동아대 국제전문대학원 교수와 이언주·박민식·이진복 전 의원이 등록을 마쳤으며 김귀순 부산외대 명예교수, 박성훈 전 부산시 경제부시장, 오승철 현 부산복지21 총봉사회 후원회장, 이경만 전 청와대 국정과제비서관실 행정관, 전성하 LF에너지 대표이사 등도 신청했다.

공천관리위원회는 서류 심사 등을 거쳐 오는 26일 예비경선 진출자를 발표한다. 예비경선에서 4명의 본 경선 진출자가 나온다.

