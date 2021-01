영등포구, 한솔교육희망재단으로부터 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 성품 전달 받아

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 20일 구 육아종합지원센터 위탁 운영기관인 사회복지법인 한솔교육희망재단(이하 한솔재단)으로부터 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 성품을 전달받는 시간을 가졌다.

구는 지난해 12월 보육 분야에 전문성과 축적된 경험을 갖춘 한솔재단과 향후 5년 간 구 육아종합지원센터 운영에 관한 민간위탁 계약을 체결한 바 있다.

위탁을 맡은 한솔재단 측은 보육 분야의 경험과 인적·물적 자원을 총동원해 적극적으로 운영에 나설 것을 약속했다.

이에 한솔재단은 2021년 새해를 맞아 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업에 동참, 구 육아종합지원센터에 어린이 생활·지식백과 등 영유아와 어린이를 위한 도서 345권을 기증했다.

재단 측은 향후에도 육아종합지원센터 및 지역 어린이집에 도서· 교구 등을 지속적으로 지원할 계획이라고 밝혔다.

한솔재단이 위탁 운영을 맡은 구 육아종합지원센터는 ▲영유아 가정 보육상담·부모교육 등 가정 양육 지원 ▲어린이집 운영 관련 상담 ▲보육교직원 교육 ▲어린이집 평가인증 컨설팅 등 출산에서 양육까지 원스톱 서비스를 제공하며 지역 보육환경의 컨트롤타워 역할을 맡고 있는 영등포 육아 종합 지원기관이다.

구 육아종합지원센터는 2009년 2월 현 소재지(영등포구 신길로40길 5)에 개관, 구의 대표적인 돌봄·보육기관으로 자리매김한 지 올해로 12년째를 맞았다.

부속 시설로 맘든든센터, 장난감도서관, 열린육아방, 시간제보육실 등을 운영하고 있다. 특히 영유아를 위한 안심 놀이공간 ‘맘든든센터’는 영등포만의 특화된 시설로 학부모에게 큰 인기를 끌고 있다.

지난 한 해는 코로나19 장기화로 인해 기존의 행사 및 보육 프로그램을 유튜브 채널 등 온라인으로 제공해 주민들의 참여도와 관심도를 높였다.

올해도 코로나19 상황을 고려해 각종 문화행사 및 체험 프로그램을 온라인 채널을 이용한 비대면 형태로 확대 운영, 어린이집과 가정양육 지원을 위한 세심하고 지속적인 보육서비스를 추진할 계획이다.

아울러 육아종합지원센터는 2023년 완공되는 신길12구역 사회복지 복합시설로 이전이 계획되어 있어 보다 나은 환경에서 원활한 보육사업을 수행하게 될 예정이다.

채현일 영등포구청장은 “육아종합지원센터는 위탁운영체로 선정된 한솔재단과 함께 구 보육사업의 새로운 장을 열고 보육 1번지 영등포의 중심 역할을 할 것으로 기대한다”며 “아이 키우기 좋은 탁트인 영등포를 위한 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

