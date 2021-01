[아시아경제 최대열 기자] 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 3,855 전일대비 15 등락률 -0.39% 거래량 214,106 전일가 3,870 2021.01.21 15:30 장마감 관련기사 설계사 떠나보내는 보험사들…"수수료경쟁 역효과"[클릭 e종목]"미래에셋생명, 수익성·제도 대응 측면서 비교우위"미래에셋생명 "2021년 지속가능경영(ESG) 원년으로" close 은 보험대리점업을 하는 계열사 미래에셋금융서비스 주식 1400만주를 700억원에 취득하기로 했다고 21일 공시했다.

