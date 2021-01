[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 이번 '3차 개각'으로 교체되는 강경화 외교부 장관에게 "한반도 평화 프로세스 진행 과정에서 헌신적으로 많은 역할과 기여를 했다"고 치하했다.

청와대는 문 대통령이 21일 오후 열린 국가안전보장회의(NSC) 전체회의에서 강 장관에게 이같이 치하했다고 밝혔다.

문 대통령은 "우리 정부 첫 여성 외교장관이자 최장수 장관으로서 출범 초기 어려운 한반도 상황을 극복하고 북미, 남북 정상회담 등 한반도 평화 프로세스가 진행되는 과정에서 헌신적으로 많은 역할과 기여를 해 주셨다"고 치하하고, "특히 지난해부터는 코로나 위기 상황을 맞아 국제사회와 협력하고 대한민국의 위상을 높이는데 특별한 공로가 있다"고 말했다.

이날 NSC에 참석한 김태년 더불어민주당 원내대표도 "당에서도 강 장관의 국가에 대한 헌신에 감사드린다"고 덧붙였다.

