[단독] KEB하나은행, 獨 우정국 물류센터에 7천만 유로 투자 추진

단독[아시아경제 박소연 기자] 국내 주요은행들이 유럽 물류센터 리츠 투자에 나선다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 전자상거래가 활발해지면서 공실위험이 적은 물류센터 투자가 늘어날 것으로 보인다.

22일 IB업계에 따르면 KEB하나은행 및 국내 주요 은행들이 독일 물류센터 3곳에 총 7000만 유로(약 930억원) 규모의 자금 투자를 추진한다. 싱가포르 대체투자운용사 엘리트 파트너스 캐피탈(Elite Partners Capital)이 설정한 부동산펀드에 선순위 대출을 주선하는 방식이다.

하나은행이 3000만 유로(약 400억원), 기타 은행들이 약 4000만 유로(약 530억원) 규모의 투자를 진행할 예정이다. 구체적인 금융 조건은 아직 정해지지 않았다.

이 부동산 펀드가 취득 예정인 물류센터 3곳은 독일 우정국(Deutsche Post) 소유의 DHL 물류센터 2곳, 리테일기업 페어산트 발츠(Versand Walz) 물류센터 1곳이다.

향후 이 부동산펀드를 싱가포르 현지에서 리츠 상장해 수익을 환수한다는 계획도 세우고 있다.

IB업계 한 관계자는 "코로나19 이전에는 호텔·오피스 등에 투자가 많았다면 최근 물류창고로 많이 옮겨갔다"면서 "글로벌 기업들이 임차한 물류센터 등 공실위험이 적은 안전한 투자처로 자금이 몰리고 있다"고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr