文대통령 "첫 공수처, 국민신뢰를 얻는 게 중요하다" (종합)

文대통령, 김진욱 공수처장 임명장 수여 "부담스러운 자리 피하지 않고 수용, 경의"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 21일 김진욱 고위공직자범죄수사처(공수처)장 임명장 수여식 이후 환담에서 첫 공수처 출범에서 가장 중요한 것은 국민신뢰라면서 법적절차와 인권친화의 중요성을 강조했다.

강민석 청와대 대변인은 21일 춘추관 브리핑에서 "문재인 대통령은 김진욱 공수처장과의 환담에서 엄중한 시기에 많은 사람의 관심이 집중된 부담스러운 직책을 피하지 않고 적극적으로 수용한 것에 대해 경의를 표했다"고 밝혔다.

문 대통령은 고위 공직자의 투명성, 청렴성 지킴이로써 사회 견인차 역할을 하는 것에 대한 자긍심과 사명감을 가져달라고 당부했다. 특히 문 대통령은 첫 공수처 출범이니 만큼 국민 신뢰를 얻는 게 중요하다고 강조했다. 법적절차와 인권친화의 전범을 보여주면 국민 신뢰가 커질 것이라고 설명했다.

문 대통령은 가장 중요한 덕목은 중립성과 독립성이라며 정치로부터의 중립, 기존 사정기구로부터의 독립이 중요하다"면서 기대감을 나타냈다.

김진욱 공수처장은 판사 시절 일화를 얘기했다. 참여연대의 부패방지법안이 공수처의 시초가 됐다는 점을 거론하면서 김영삼 정부 시절 보건복지부 장관 가족과 관련한 '현금 수뢰' 사건을 전했다. 항소심 주심을 맡았던 김 처장은 금품을 건넨 안경사 협회장을 법정구속했다는 점을 설명하면서 해당 사건과의 인연이 지금의 자신을 있게 했다고 설명했다.

김 처장은 인권 친화의 초석을 놓겠다는 각오를 밝히면서 "검찰의 잘못된 수사관행도 변화할 것"이라고 말했다.

