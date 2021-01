국민의힘 "바이든, 비핵화 원칙으로 한반도 평화에 힘 모아야"

국제사회 책임 있는 리더로 거듭나는 미국과 함께 할 것

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 21일 조 바이든 미 대통령 취임을 맞아 "북한의 비핵화를 원칙으로 한 한반도의 평화정책에도 같이 힘을 모아야 할 것"이라고 밝혔다.

배준영 국민의힘 대변인은 논평을 통해 "바이든 대통령 취임을 진심으로 축하한다"면서 "새 역사의 출발에 나란히 선 미국 국민들에게 응원의 박수를 보낸다"고 밝혔다.

그는 "한미동맹은 한국전쟁의 전장에서 피로 맺어진 혈맹"이라며 "미국이 앞으로도 국제사회에서 평화와 발전, 안전을 위해 강력하고 신뢰할 수 있는 파트너가 될 것임을 믿어 의심치 않는다"고 전했다.

한미 관계와 관련해 "국제사회의 책임 있는 리더로 거듭나는 미국과 대한민국은 함께 할 것"이라며 "다자간 자유무역을 다시 활성화하는 미국과 대한민국은 함께 할 것"이라고 강조했다.

배 대변인은 "한국은 미국과 함께, 앞으로의 세계 평화와 경제 번영을 위해 더 굳건히 손잡고 나아갈 것"이라며 "국민의힘은 한미동맹을 믿는다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr