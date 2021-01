[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] kt service 남부가 최근 ‘노사랑 장애인복지시설 물품지원’ 프로젝트의 일환으로 광주지적발달장애인복지협회 서부지부(지부장 정병수)에 후원물품(책상 10개·의자 30개)을 기증했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr