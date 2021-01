국세청, 대한항공 본사 세무조사 착수

[아시아경제 이동우 기자] 국세청이 20일 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 32,050 전일대비 350 등락률 +1.10% 거래량 2,890,092 전일가 31,700 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 투자자 검색 급증... 주가 3만 1500원(-0.63%)대한항공, 세계1위 골퍼 고진영 선수 후원대한항공, 주가 3만 1800원.. 전일대비 4.43% close 에 대한 세무조사에 착수했다.

업계에 따르면 이날 오후 국세청은 서울 강서구 대한항공 본사에서 세무·회계 자료를 수집하고 대면 조사를 하고 있다.

국세청은 고 조양호 한진그룹 회장 사망 이후 조원태 한진그룹 회장 일가의 상속세 관련 조사인 것으로 알려졌다.

앞서 한진 일가는 2700억원 규모의 상속세를 연부연납 할 예정인 것으로 전해졌다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr