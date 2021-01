쿠팡 "대규모 추가고용·자동화 설비 투자로 업무강도 낮춰"

지난해 한 해만 전국 물류센터 인력 1만2484명 78% 늘려

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 20일 대규모 추가 고용, 기술 및 자동화 설비 투자, 국내 물류센터 물류업무 종사자 100% 직고용 등을 바탕으로 차별화된 근무 환경을 만들어 가고 있다고 밝혔다. 일각에서 제기되고 있는 증가된 물량으로 인해 쿠팡 물류센터 직원의 업무 강도가 증가했다는 주장에 대한 반박이다.

쿠팡에 따르면 물류센터는 지난해 1월부터 12월까지 1만2484명의 인력을 추가 고용해 연간 78%의 인력을 늘렸다. 지난달 말 기준 2만8451명이 근무하고 있다. 이런 인력 증가에 기술투자와 혁신이 더해져 개개인의 업무부담이 줄었다고 쿠팡은 설명했다.

쿠팡은 자동 포장 시스템과 자동 분류기 도입, 컨베이어 벨트 증설 및 AI를 활용한 작업 동선 최적화 등을 통해 근무 강도를 낮출 수 있었다고 부연했다. 지난 한 해 동안 이와 같은 기술 투자에 5000억원이 투입됐다. 또 모든 단기직 직원에게 월 3회 이상 상시직 입사를 제안해 지원자 중 약 80%가 상시직으로 합격되고 있으며 UPH(시간당 생산량)는 채용 기준에 포함되지 않는다고 강조했다.

쿠팡 관계자는 "다른 물류센터가 하청 업체에 일을 맡기는 것과 달리, 쿠팡은 전국 물류센터 내 물류업무 종사자들을 100% 직고용하고 있다"며 "4대보험을 제공하고, 주5일 52시간 근무, 주휴수당 및 퇴직금 지급, 통근버스 무상제공, 식사 무상 제공 등 각종 복리후생도 탄탄하다"고 했다.

