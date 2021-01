[아시아경제 이선애 기자] 일신바이오 일신바이오 068330 | 코스닥 증권정보 현재가 8,200 전일대비 660 등락률 +8.75% 거래량 16,255,126 전일가 7,540 2021.01.20 14:56 장중(20분지연) 관련기사 제2의 신풍제약 탄생?! 임상 2상 완료소식! 지금 잡아야 오릅니다.일신바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 0.73%美 FDA 승인 소식!! 임상 3상 완료했습니다!! close 는 조달청과 초저온냉동고 공급계약 체결의건에 관한 단일판매·공급계약을 체결했다고 20일 공시했다. 계약금액은 67.2억원 규모로 최근 일신바이오 일신바이오 068330 | 코스닥 증권정보 현재가 8,200 전일대비 660 등락률 +8.75% 거래량 16,255,126 전일가 7,540 2021.01.20 14:56 장중(20분지연) 관련기사 제2의 신풍제약 탄생?! 임상 2상 완료소식! 지금 잡아야 오릅니다.일신바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 0.73%美 FDA 승인 소식!! 임상 3상 완료했습니다!! close 매출액 196.4억원 대비 약 34.21 % 수준이다.

