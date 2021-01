카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 441,000 전일대비 1,000 등락률 +0.23% 거래량 430,374 전일가 440,000 2021.01.20 13:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복카카오 김범수, 아내·자녀 등에 33만주 증여코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지 close 는 20일 오후 12시 30분 현재 전일보다 0.23% 오른 44만 1000원에 거래되고 있다. 거래량은 41만 2643주로 전일 거래량 대비 71.25% 수준이다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 441,000 전일대비 1,000 등락률 +0.23% 거래량 430,374 전일가 440,000 2021.01.20 13:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복카카오 김범수, 아내·자녀 등에 33만주 증여코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지 close 는 국내 최대의 모바일 커뮤니케이션 플랫폼 업체로 알려져 있다.

1월 15일 메리츠증권의 김동희 연구원은 '톡비즈(광고/커머스)의 수익창출 지속되며 모빌리티, 페이, 웹툰의 수익화 강화. 카카오M 역시 컨텐츠 유료화, 넷플릭스 등과의 협업을 통한 매출 본격화 긍정적. 외형성장이 비용 증가를 압도하는 국면. 핵심 금융 자회사들의 기업공개 순조롭게 진행될까? 카카오페이와 카카오뱅크는 각각 마이데이타, 부동산 담보대출의 허들 넘어 성공적인 IPO 기대. '이라며 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 441,000 전일대비 1,000 등락률 +0.23% 거래량 430,374 전일가 440,000 2021.01.20 13:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복카카오 김범수, 아내·자녀 등에 33만주 증여코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지 close 의 목표가를 57만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 441,000 전일대비 1,000 등락률 +0.23% 거래량 430,374 전일가 440,000 2021.01.20 13:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복카카오 김범수, 아내·자녀 등에 33만주 증여코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지 close 를 1만 9508주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 12만 3043주 순매수, 15만 7320주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr