이마트24, '조선호텔 유니짜장' 판매 시작

21일 수도권 매장 판매 시작, 4월 전매장 확대

쓱닷컴, 이마트와 동일한 가격(7900원)에 판매



[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 오는 21일 프리미엄 중식 밀키트 '조선호텔 유니짜장'을 출시한다고 20일 밝혔다. 이달 수도권 내 매장을 대상으로 판매를 시작한 후 오는 4월까지 전 점에서 판매를 할 예정이다.

조선호텔 유니짜장은 신세계조선호텔이 운영하는 광동식 차이니스 레스토랑 호경전의 대표 메뉴 짜장면을 밀키트로 구현한 상품이다.

돼지고기와 양파를 적절한 크기로 자른 후 호경전의 특별 레시피로 만든 춘장을 센 불에 볶아 유니짜장 특유의 자극적이지 않고 깔끔한 풍미를 살린 것이 특징이다. 출시 전 6개월에 걸쳐 총 20회의 테스트를 진행했다.

이마트24가 조선호텔 유니짜장을 선보이게 된 것은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 외식이 줄어들고 집밥 문화가 자리 잡으며 가까운 편의점에서 가정 간편식을 찾는 고객이 늘고 있기 때문이다. 이마트24가 지난해 10월 본격적으로 도입한 피코크 국·탕·찌개류 10종의 전월 대비 매출 신장률은 11월 25.9%,12월 30.4%로 증가하고 있는 추세다.

조선호텔 유니짜장은 총 2인분 분량(860g)이다. 이마트24는 고객 접근성을 높이기 위해 쓱닷컴, 이마트와 동일가 7900원에 판매한다.

이마트24는 "조선호텔 유니짜장은 지난해 8월 출시 후 지금까지 17만개 이상 판매된 인기 상품"이라며 "최근 집밥족 증가로 가정 간편식에 이어 레스토랑 간편식도 주목을 받고 있는 만큼 관련 상품 구색을 확대할 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr