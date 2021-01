은성수 "코로나 금융지원이 최우선 과제"

[아시아경제 김효진 기자] 은성수 금융위원장이 "코로나19로 인해 우리 경제가 활력을 잃지 않도록 적극적이고 충분한 금융지원을 지속하는 것이 최우선 과제"라는 생각을 밝혔다.

19일 금융당국에 따르면 은 위원장은 전날 서울 마포구 프론트원에서 열린 '2021년도 금융발전심의회(금발심)' 제1차 전체회의에서 이 같이 언급했다.

그는 "소상공인ㆍ자영업자에 대한 자금지원 등 금융부담 완화 정책을 계속 추진하면서 오는 3월 종료예정인 금융권 대출만기 연장과 이자 상환유예 조치의 연착륙 방안도 준비해야 한다"고 설명했다.

은 위원장은 그러면서 "동시에 작년 한 해 코로나19로 급증한 가계부채와 기업부채도 우리 경제에 리스크로 작용하지 않도록 관리에 만전을 기해야 한다"고 지적했다.

은 위원장은 아울러 "코로나19 극복 이후 우리가 선도형 경제로 도약하기 위한 정책과제들도 산적해있다"고 언급했다.

그는 "범정부 차원에서 추진중인 한국판 뉴딜을 뒷받침하기 위해 정책형 뉴딜펀드와 뉴딜금융을 시장에 안착시켜야 한다"면서 "(녹색금융 등) 혁신산업 분야에 대한 금융지원도 중단 없이 추진돼야 한다"고 덧붙였다.

언택트 문화의 확산 및 금융의 급속한 디지털화와 관련해 은 위원장은 "언택트 금융에 대한 규제를 완화하면서 소비자보호 및 공정한 경쟁환경 조성을 위한 노력도 함께 추진돼야 한다"고 말했다.

금발심은 금융위의 정책 자문기구로, 올해는 45명이 위원으로 활동한다.

