이마트24, 캔포가토&쿨링백 한정 예약판매

[아시아경제 이승진 기자] 한정판 굿즈(기획상품) 인기에 편의점이 굿즈를 포함한 상품 패키지로 고객 잡기에 나섰다.

이마트24는 이달 25일까지 '캔포가토6입+쿨러백' 기획세트 400개를 한정 예약판매한다. 캔포가토는 캔 속에 젤라또가 들어 있어 에스프레소를 내려 개성있게 즐길 수 있도록 이마트24가 선보인 신개념 아포가토 상품이다.

이번 쿨러백 기획세트에는 캔포가토 바닐라(4개)와 초코(2개) 맛으로 혼합 구성해 다양한 맛을 즐길 수 있도록 했으며 가격은 1만8000원이다.

이마트24에서 캔포가토 별도 구매 시 개당 3000원인 것을 감안하면, 상품 가격만 지불하고 쿨러백을 무료로 받는 것과 다름없다. 캔포가토 기획세트 구매를 원하는 고객은 이마트24 매장을 방문해 주문 가능하다.

이마트24는 외부 활동이 줄어들면서 집에서 에스프레소 머신으로 캡슐커피를 내려 마시는 고객들이 집 냉동고에 캔포가토를 넣어두고 언제든지 디저트로 즐길 수 있도록 이번 한정판 패키지를 기획했다.

또 이달 22일부터 다음 달 21일까지 캔포가토 구매 후 인증샷을 인스타그램에 업로드 한 고객 50명에게는 추첨을 통해 '캔포가토6입+쿨러백 세트'를 선물한다.

이 밖에도 이마트24는 이달 27일까지 캔맥주 기획세트 예약판매도 진행한다.

국산 크래프트 맥주 유미의에일 500㎖(4개)&전용잔(12000원) 1200세트, 인기 수입브랜드맥주 버드와이저 740㎖(5개)&블루투스 무선마이크(3만900원) 9000세트, 벨기에 밀맥주 브랜드 호가든 500㎖(4개)&전용잔(1만원) 3000세트, 테라355㎖(24개)&참이슬오리지널백팩(6만3000원) 2000세트를 예약판매 한다.

구매를 원하는 고객은 이마트24에 방문해 주문 가능하다.

원대로 이마트24 원두커피 바이어는 "상품 가격만으로 보냉/보온 기능을 겸비한 쿨러백을 받을 수 있어 고객들의 호응이 기대되는 상품"이라고 말했다.

