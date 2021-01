이베이코리아, 인기 상품 특가 판매 '스마일배송 핫프라이스' 실시

[아시아경제 이승진 기자] 이베이코리아가 운영하는 G마켓, 옥션 '스마일배송'이 오는 24일까지 생필품·식품 등 인기 브랜드 상품을 저렴한 가격으로 선보이는 ‘스마일배송 핫프라이스’ 프로모션을 진행한다.

‘스마일배송’은 평일 저녁 8시까지 주문한 여러 가지 상품을 다음 날 합배송 받을 수 있는 이베이코리아의 배송 서비스다. 생필품·가공식품·가전·뷰티·도서 등 상품 라인업을 지속 확장하고 있으며, 지난해 8월부터는 제주도까지 익일배송 서비스를 확대했다.

이번 행사에서는 생필품·건강식품·뷰티 등 스마일배송 인기 상품을 파격 특가로 선보이며, 매일 G마켓, 옥션 회원 누구나 사용 가능한 30% 할인 쿠폰(최대 1만원)을 3회 제공한다. 여기에 기존 브랜드별 중복 할인 쿠폰까지 더하면 상품 가격이 크게 저렴해진다.

프로모션 상품 카테고리는 1만원 이하부터 1만원대, 2만원대, 3만원 이상 등 가격대별로 구분돼 직관적으로 확인할 수 있다. 유한킴벌리, LG생활건강, 락앤락, 아토세이프, 애경, 롯데칠성음료, 천호엔케어 등의 브랜드가 참여했다.

권유진 이베이코리아 마트뷰티사업기획팀 매니저는 “스마일배송을 꾸준히 찾아주시는 고객들께 더욱 다양한 혜택을 제공하고자 인기 상품들을 엄선해 핫한 가격으로 선보이는 프로모션을 기획했다”며 “손소독제, 물티슈, 건강기능식품 등 생활 필수템들을 저렴하게 구매할 기회”라고 말했다.

