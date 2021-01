[아시아경제 오주연 기자] 엔에스쇼핑 엔에스쇼핑 138250 | 코스피 증권정보 현재가 13,400 전일대비 750 등락률 -5.30% 거래량 140,088 전일가 14,150 2021.01.18 14:14 장중(20분지연) 관련기사 NS홈쇼핑도 '라방' 켠다…라이브커머스사업부 신설엔에스쇼핑, 호주건설과 26억 규모 서초 부동산 임대차 계약도상철·조항목 NS홈쇼핑 대표 "불확실성의 시대, 디지털 전환에 가속" close 은 자회사인 하림산업이 계열회사인 하림과 15억9150만원 규모의 튀김 제품류 납품 계약을 체결했다고 18일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 43.74%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr