[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 이유비가 언더웨어 모델 발탁을 알렸다.

이유비는 지난 17일 자신의 인스타그램에 "리바이스 바디웨어의 모델이 되었다"라고 알리며 "패션의 진정한 완성은 속옷이라구요. 많이 사랑해주세요"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

그는 상반기 방송 예정인 SBS 새 드라마 '조선구마사'로 안방극장에 컴백한다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr