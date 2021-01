[文 기자회견]문대통령 “한미훈련 북한과 협의”… 가능성은

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]문재인 대통령은 18일 북한의 무기증강에 대해 "한미 합동 군사훈련은 남북군사공동위원회를 통해서 북한과 협의할 수 있다 "고 말했다.

문 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 열린 신년 기자회견에서 "우리가 하는 한미 연합훈련은 연례적으로 이루어지는 그런 훈련"이라며 “방어적 목적의 훈련이라는 점들을 다시 한번 강조해서 말씀을 드리고 싶다”고 덧붙였다.

우리 정부는 올해 한미연합훈련을 정상적으로 진행해야 하다는 입장이다. 현정부내 전작권 전환을 마치기 위해서는 한미간 3단계 검증작업을 마쳐야 하기 때문이다.

한미는 일단 올해 상반기 연합훈련 일정을 3월 둘째주에 16일간, 8월 중순에 18일간으로 정하고 최종 조율 중이다. 지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 정상적인 훈련을 하지 못했기 때문에 올해는 연합훈련에서 전작권 전환을 위한 FOC(완전운용능력) 검증평가을 마무리하고 전작권 전환시기 설정에 합의해야 한다는 것이다.

단, 변수는 코로나19 확산 추이다. 코로나19가 진정되지 않을 경우 일정은 다시 불투명해질 수 밖에 없다. 이 경우 한미는 협의를 통해 연합훈련의 규모를 축소시킬 가능성도 있다. 하지만 미측이 훈련규모가 작아 전작권 전환 검증평가를 할 수 없었다며 전작권 전환에 거부감을 나타낼 수 있는 부작용도 생긴다.

