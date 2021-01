홍남기 "공공기관, 2만6000명 신규 채용…뉴딜엔 65조원 투자"

공공기관 채용 연계 방안도 강화

"민간 일자리 창출해야"

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 18일 "올해 공공기관은 작년보다 1000여명 증가한 2만6000명 이상을 신규로 채용할 계획"이라고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 온라인 형태로 열린 '2021년 공공기관 채용정보박람회' 모두발언을 통해 "어려운 고용여건을 감안해 상반기 채용인원을 전년 대비 대폭 확대해 45% 이상 채용하는 등 공공부문이 조기 채용을 선도하도록 하겠다"며 이같이 밝혔다.

홍 부총리는 "공공기관 체험형 일자리를 2만2000명 수준으로 확대하고, 1월 중 신속 개시해 청년의 일 경험 기회를 적극 제공하겠다"고 덧붙였다. 그러면서 "채용 시 인센티브를 부여하는 등 '채용과의 연계성'도 더 강화하겠다"고 말했다.

아울러 경제 회복과 구조 변화의 모멘텀을 만들기 위해 공공기관들이 앞장서겠다고 밝혔다.

홍 부총리는 "한국토지주택공사(LH), 한국전력, 한국도로공사 등 주요 공공기관들은 주거안정 및 한국판 뉴딜 등 분야를 중심으로 올해 역대 최고 수준인 65조원을 투자할 계획"이라고 말했다.

그는 청년 취업난과 관련해 "어느 세대, 연령대 보다 힘듦을 겪고 있는 지금의 청년층과 구직자 여러분의 아픔을 잘 알고 있다"며 "근본적인 해법은 민간에서 자연스럽게 양질의 일자리가 활발히 창출되도록 하는 것"이라고 말했다.

